Motorrijders begeleiden hun verongelukte vriend Alain (57) naar zijn laatste rustplaats: “Hij was geen wildebras als motard, integendeel”

“Die middenge­lei­ders... Als motard heb je geen schijn van kans”: familie van Alain (57) in shock na tragisch overlijden

Volgens zijn familie reed hij al met de motor sinds hij 20 was, maar zondagavond liep een ritje op de terugweg van een voetbalwedstrijd helemaal fout af. Torhoutenaar Alain Callewaert (57) schatte een inhaalmanoeuvre verkeerd in en stierf na een klap tegen een vrachtwagen. “Hij moet verstrooid geweest zijn”, denkt een aangeslagen broer Davy. De motorclub van Alain heeft dan weer z'n bedenkingen over de verkeerssituatie ter plaatse.