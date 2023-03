Miljoenen geïnvesteerd in vernieuwd stadscentrum, maar leegstand in Torhout blijft: “Als alle werken voorbij zijn, komen de winkels terug”

West-Vlaanderen Burgerplat­for­men nemen houding van Elia in Ventilus­dos­sier op de korrel

In een open brief laken de burgerplatformen de houding van Elia in het Ventilus-dossier. Topman Chris Peeters zei vorige week in De Tijd dat de eerste spadesteek eind 2024 in de grond kan, op voorwaarde dat de politieke wil er is. Volgens de burgerplatformen is het echter de netbeheerder zelf die voor vertraging zorgt heeft, niet de politiek.