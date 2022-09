Meer dan 20.000 bezoekers verlekkeren zich op de allerbeste barbecue-hapjes in Torhout: “Misschien maken we er wel iets jaarlijks van”

Zowel vrijdag, zaterdag als zondag liep het storm op het WK barbecue in Torhout, een evenement om ‘u’ tegen te zeggen in de regio. Alle hotels tot in Brugge zaten vol met deelnemers aan dit prestigieuze evenement. De geur van vers gegrilde gerechten was tot ver in de stad te detecteren. Alle 70 teams haalden het beste uit de kast om mee te dingen naar de wereldtitel in verschillende disciplines. Eentje die niet meetelde, was de prijs voor het beste hapje voor de bezoekers. Die ging naar een Duits team.