Mannen krijgen alsnog effectieve celstraffen voor slagen aan een Torhouts gemeenteraadslid

K.H. moest zich in het najaar van 2019 naast de slagen op het buurtfeest ook nog verantwoorden voor een resem andere feiten. Luttele uren na de aanval op Vangheluwe was hij nog betrokken bij een andere vechtpartij in een Torhouts café. Op 11 december 2016 had hij al enkele agenten van de politie Kouter fysiek aangevallen. In maart 2018 stal de jongeman een bluetooth speaker uit de Colruyt in Torhout en tussendoor was hij ook al eens betrapt met 41 XTC-pillen op zak. Op z'n proces beweerde K.H. dat hij z'n leven weer op de rails had. De rechter gaf hem een kans door z’n 3 jaar cel volledig voorwaardelijk op te leggen. Ook D.G. kreeg een voorwaardelijke celstraf van 2 jaar. Dinsdagmorgen bleken beide mannen zich echter niet te hebben gehouden aan hun voorwaarden. De rechter trok ze in, waardoor hun straffen alsnog effectief worden.