Man stapt politiekantoor binnen voor verhoor, maar vergeet zakje met speed in z'n sok

De lokale politie Kouter wilde A.D. op 2 september vorig jaar verhoren in een dossier over wapens en verkeersgerelateerde inbreuken. Omdat geweten was dat de man vaak met messen rondliep, beslisten agenten hem bij aankomst in het politiebureau in Torhout te fouilleren. In z’n kous troffen ze een zakje met 0,4 gram speed aan. A.D. had de drugs klaarblijkelijk vergeten weghalen.