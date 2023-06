Man spuit "slet" op voordeur en wagen van ex-vriendin: 15 maanden cel

Politiezo­nes Oostende en Kouter werken 20 jaar samen en geven inkijk op hun training

De politiezones Oostende en Kouter kijken terug op een succesvolle samenwerking tijdens de voorbije twintig jaar. Zo werden slachtoffers van bijvoorbeeld een verkeersongeval in een andere politiezone tot in een Oostends ziekenhuis gebracht. In aanwezigheid van alle burgemeesters is de werking nogmaals in de kijker gezet.