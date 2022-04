Man met beperking leent bankkaarten uit aan phishingbende: "Ze dreigden zijn woning in brand te steken”

Oostkamp Bestuur­ster (77) vergist zich van pedaal en ramt boom naast de weg

In de Kortrijksestraat in Oostkamp is een bestuurster dinsdagvoormiddag met haar wagen tegen een boom gereden. De 77-jarige vrouw uit Oostkamp gaf volgens de politie gas in plaats van te remmen en belandde zo in het decor.

