Man en vrouw aangehouden na diefstal van wodka en pralines

De verdachten sloegen maandag toe in de plaatselijke Colruyt. Ze probeerden zonder betalen met een fles wodka en doos pralines van Ferrero Rocher de kassa te passeren, maar werden betrapt. De politie sloeg de twee winkeldieven in de boeien en de onderzoeksrechter besliste hen woensdag ook aan te houden. “Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of ze in aanmerking komen voor nog meer gelijkaardige feiten”, stelt het Brugse parket. Vrijdag verschijnen de man en vrouw voor de raadkamer. Die zal beslissen of ze nog een maand langer in de cel moeten blijven.