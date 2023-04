Man die met wapen zwaaide voor café vraagt mildere straf

Immokanto­ren overstelpt met telefoon­tjes van ongeruste bewoners langs Ventilu­stracé: “Nu al verkopen of wacht ik best even af?”

Amper een dikke week na de bekendmaking van het Ventilustraject krijgen makelaars in gemeenten die getroffen worden, steeds vaker telefoon van ongeruste inwoners. Die denken na om hun pand te verkopen of te verhuren. “Als zo’n hoogspanningslijn door of langs je eigendom passeert, dan heeft dat gevolgen voor de waarde van je huis”, zegt makelaar Jarne Vansteenkiste van Dewaele in Izegem.