Logeren op de boerderij van ex-wielrenner Wim Vansevenant, papa van Mauri, in Torhout: “Zonder elektriciteit duurt ontbijten hier wat langer”

MIJN DORP. Schooldi­rec­teur Tine Vandaele (48) houdt van Oostkamp: “Deze wandelrou­te van een halfuur doet je batterijen helemaal opladen”

Haar leerlingen mogen dan wel twee maanden zomervakantie hebben, dat betekent niet dat de Oostkampse Tine Vandaele (48) niet op school te zien is. Toch is het ook voor Tine, sinds drie jaar directeur van Vrije Basisschool Sint-Pieter, wat uitrusten geblazen en dat doet ze graag in eigen gemeente. Wij polsten hoe ze ontspanning vindt en wat haar favoriete plekje in Oostkamp is. “Ik noem dit vaak al lachend ‘ons buitenverblijf’.”