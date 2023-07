Logeren bij de boerderij van ex-wielrenner Wim Vansevenant, papa van Mauri, in Torhout: “Zonder elektriciteit duurt ontbijten hier wat langer”

Stalker die huis van ex binnen­rijdt nu ook gestraft voor 15 overtredin­gen tijdens politieach­ter­vol­ging

Een 44-jarige man uit Ruddervoorde moest zich dinsdagmorgen in de Brugse politierechtbank verantwoorden voor een hele resem verkeersinbreuken tijdens een politieachtervolging. Die eindigde in de woonkamer van zijn ex-vriendin in Kortemark. Voor die crash en de stalking van zijn ex kreeg hij al vier jaar cel. Nu werd hij ook voor de achtervolging gestraft.