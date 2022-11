‘LEGO-blokken’ maken plaats voor bloembakken in de Pottebezemstraat

West-Vlaanderen Opnieuw drugslab opgerold in West-Vlaanderen: “Verschil­len­de verdachten opgepakt”

In het West-Vlaamse Handzame is vrijdag een lab voor de aanmaak van synthetische drugs opgerold. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Er werden meerdere verdachten gearresteerd. Het is al het derde drugslab in korte tijd dat wordt opgerold in de provincie. Enkele dagen geleden riep de Federale Gerechtelijke Politie alle West-Vlamingen nog op om aandachtig te zijn.

