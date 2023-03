Laatste rioleringsbuizen in centrum van Torhout gaan de grond in, einde van de werken is in zicht

Landbouwer die dochters verstikte, blijft langer in cel: “Psychia­trisch verslag is nog niet klaar”

Chris Vanhaverbeke (44), de landbouwer die zijn twee dochters verstikte bij hem thuis in Waardamme, blijft twee maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer dinsdagmorgen. In de praktijk is dat een formaliteit, want Vanhaverbeke drong niet aan op een voorwaardelijke vrijlating.