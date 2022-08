Laatste keer uitleg over opgravingen van Raakvlak in centrum van Torhout

Kortrijk/Ledegem/Oostkamp Primeur voor Groep Zorg H. Familie: eerste ouderen­zorg­voor­zie­nin­gen in België krijgen Qualicor kwaliteits­la­bel

Een team van experten van Qualicor Europe, een organisatie gespecialiseerd in de kwaliteits- en veiligheidscontrole van zorginstellingen, voerde in mei 2022 een audit door binnen Groep Zorg H. Familie vzw. De groep omvat woonzorgcentra Sint-Carolus, De Pottelberg en Phebe thuiszorg in Kortrijk en woonzorgcentra Rustenhove in Ledegem en Sint-Jozef in Oostkamp.

