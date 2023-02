Kwartier file op E403 richting Kortrijk door ongeval in Torhout: linkerrijstrook versperd

Oostkamp/Zedelgem STRAFPLEI­TERS. Mieke Byttebier (36) verdedigt leider van moordende hiphopben­de RAW13 én is mama van twee: “Mijn oudste weet dat ik naar de boeven ga”

Ze was nog maar stagiaire toen ze naar het politiekantoor geroepen werd om Jacky Labaere bij te staan. De leider van hiphopbende RAW13 had samen met drie kompanen een dodelijke raid gepleegd op een café. Twaalf jaar later is Mieke Byttebier (36) nog steeds zijn advocate. “Hij is een ruwe bolster met een zachte binnenkant”, zegt ze, al was hun eerste ontmoeting niet bepaald zacht te noemen. Wij spraken de Oostkampse over haar klik met een moordenaar, en de combinatie van het strafpleiten met het moederschap.

