Koffiebar op de Markt in Torhout heropent ruim 10 maanden na sluiting door wegenwerken: “Dit is de juiste beslissing geweest, het was allemaal stof”

Onze weekend­tips: Leffinge­leu­ren, landbouw­week­end en speurtocht voor het gezin

Al 43 edities lang houdt Leffingeleuren maar één doel voor ogen: fantastische muziek aanbieden in een prachtig kader. Vrijdag, zaterdag en zondag krijgen nationale en internationale artiesten uit heel diverse genres de kans om zich te bewijzen. Zo staan op vrijdag Raketkanon, The Warlocks, Jacobin en Higkick Wizzard gepland. Op zaterdag mogen Steve Gunn, Charlotte Adigery, Brutus, Bill Ryder-Jones, The Germans, Susobrino en Gravelroad het beste van zichzelf geven. Ook de moeite: de livesessie van het voormalige radioprogramma Duyster in de dorpskerk. De laatste festivaldag wordt afgesloten door Whispering Sons, De Staat, Bedouine, Jordan Mackampa en The Mystery Lights. Zaterdag- en weekendtickets zijn al uitverkocht, maar voor vrijdag en zondag zijn er wel nog kaarten beschikbaar. Leffingeleuren biedt ook al tal van gratis randanimatie, optredens en drank- en eetkraampjes rond de kerk aan. Alle info: www.leffingeleurenfestival.be.

12 september