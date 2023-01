Koen (42) bedwingt tien bergen in de Andes en wil dat in drie jaar op élk continent doen: “Even weg van alles, ik kan het iedereen aanraden”

Harelbeke / Oudenburg / Kortemark Tot 40 maanden cel en 150.000 euro aan schadever­goe­din­gen voor 32 inbraken door zigeuner­vrou­wen

Zes zigeunervrouwen die in Noord-Frankrijk wonen pleegden vorig jaar maar liefst 32 inbraken en diefstallen in West-Vlaanderen. Telkens gingen ze er met juwelen, horloges, cash geld en merkkledij vandoor. Nu zijn ze veroordeeld tot zwar celstraffen en een schadevergoeding van in totaal ruim 150.000 euro. “Het waren duidelijk kenners, want alle juwelen die minder waard zijn, hadden ze laten liggen”, klinkt het bij enkele slachtoffers.

18 januari