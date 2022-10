KM Torhout zet veroordeelde coach op non-actief, in afwachting van definitieve beslissing

Roeselare/Torhout Vroedvrouw Delphine vormt webshop om in echte winkel: “Bij Baby’phine kun je terecht voor Spaanse en Portugese kindermode”

Delphine Platteeuw (29) opent binnenkort in de Roeselaarse Delaerestraat de deuren van Baby’phine, een kinderwinkel voor kinderen van 0 tot 6 jaar. De mama van twee, die ook zelfstandig vroedvrouw is, opende in 2018 een webshop met Spaanse en Portugese kindermode. “Na een experiment met een pop-upwinkel is het nu tijd om een stap verder te gaan”, zegt ze.

27 september