Kijk ‘Zillion’ in CC de Brouckere

De film volgt het verhaal van de opkomst en ondergang van de Antwerpse nachtclub Zillion. Frank Verstaeten (Jonas Vermeulen) bouwt in de jaren 90 Zillion uit tot the place to be voor uitgaand Vlaanderen. Ook heel wat BV’s waren vaste klanten. Zijn zakenpartner en pornokoning Dennis Black Magic (Matteo Simoni) zorgt voor pikante acts in de club. Achter de schermen gebeuren er echte louche zaakjes. Een spetterende film die een kijk geef in het nachtleven in Antwerpen in de jaren 90. Ook Charlotte Timmers en Ella Leyers spelen prominente rollen. De film was een enorm succes: hij zorgde voor volle zalen en sleepte de Diamantan Filmprijs op het Filmfestival van Oostende in de wacht.