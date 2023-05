Kapster Delfien (33) raakte verlamd na bevalling van haar vierde kindje: “Ja, ik wil weer werken. Ik geef de moed nooit op”

LEVENSVER­HAAL. Voetbal Koekelare neemt onverwacht afscheid van zijn voorzitter: “Zondag zag hij nog dé belangrijk­ste match van het seizoen”

Voetbalclub VV Koekelare is in rouw na het plotse overlijden van zijn voorzitter Jean-Pierre Mahu (74). “Hij is de grondlegger van het voetbal in onze gemeente, was wekelijks op de match en kende alle spelers bij naam. Dit is een groot verlies voor onze vereniging”, reageert sportief manager en penningmeester Chris Metsu (59).