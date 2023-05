Jongetje (12) kritiek na ongeval in fietsstraat vlak aan schoolpoort

Vlaams minister Hilde Crevits wijst zorgperso­neel op belang van goede handhygië­ne en trapt campagne af in Torhout

“Samen hand in hand voor de gezondheid van onze bewoners. Samen voor 100% handhygiëne”. Dat is de slogan én de ambitie van een nieuwe campagne die Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V) vandaag heeft voorgesteld in woonzorgcentrum Sint-Augustinus in Torhout.