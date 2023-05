Jongetje (12) kritiek na ongeval in fietsstraat vlak aan schoolpoort: "Leerlingen die het zagen gebeuren, zijn erg onder de indruk”

Aantal woningin­bra­ken in politiezo­ne Het Houtsche stijgt fors: "Inwoners moeten nog meer gestimu­leerd worden om hun woning te beveiligen”

Het aantal woninginbraken in de politiezone Het Houtsche (Oostkamp, Beernem en Zedelgem) verdubbelde vorig jaar in vergelijking met een jaar eerder, al zorgde de coronapandemie voor ietwat vertekende cijfers. Het aantal gevallen van cybercrime nam in 2022 dan weer af.