Jonge boeren protesteren in Torhout tegen stikstofakkoord

“Wij willen stikstof reduceren, maar we moeten wel nog kunnen boeren hier in Vlaanderen. Dat zien wij niet terug in het akkoord op dit moment. We moeten naar een beter akkoord gaan”, zegt Bram Van Hecke, voorzitter van Groene Kring.

In Torhout nam ook minister van Landbouw Hilde Crevits even het woord. “Het perspectief op groei in de toekomst is inderdaad nog onvoldoende. Ik kan niet zeggen dat het nu allemaal rozengeur en maneschijn is, maar we hebben nog tijd om daar met elkaar over te spreken. We zoeken naar hoe wij jonge boeren zo snel mogelijk perspectief op groei kunnen geven. Ik wil niet dat de sector op slot blijft tot 2030.”