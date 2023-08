IN BEELD. Zelfs vanuit de States komen ze feesten op Land of Love in Torhout: “Dit is zo gezellig”

Dat heeft een goede reden, want Sabrina heeft sinds oktober 2022 de liefde gevonden bij Steven Vanoplynes (36) uit Oostrozebeke. Ze kocht hun tickets vanuit L.A. “Ik zocht nog naar een leuk festival in België tijdens deze periode en kwam zo bij Land of Love uit”, glimlacht ze. “Ik ben ook al op Tomorrowland geweest. Maar in Torhout kun je pas spreken over een gezellig festival. Dit vind je in L.A. niet en geloof me, ik ben wel wat gewoon. Ook de mensen zijn hier zo leuk.”