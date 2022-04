“Ik voelde dat mes door hem gaan. Het was alsof je door de boter steekt”: hoe raid van hiphopbende RAW13 een waar bloedbad veroorzaakte in Torhoutse uitgaansbuurt

Ruddervoorde Dak van oude woning vat vuur vlak voor aanvang van renovatie: "Huis had normaal al afgebroken moeten zijn”

In de Groenhovestraat in Baliebrugge, bij Ruddervoorde, is maandagavond brand uitgebroken in een oude woning. De afbraak van het gebouw stond al op de planning. “Maar de werken werden uitgesteld, omdat de elektriciteit nog niet kon afgesloten worden", zegt de eigenares.

29 maart