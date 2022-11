“Ik heb 203 ramen te vervangen, begin er maar eens aan”: Jérôme Matthieu de Wynendaele (55), heer van het fabelachtige kasteel van Wijnendale

Ruddervoorde REPORTAGE. De vijf kranige senioren achter het parcours van de Superpres­ti­ge in Ruddervoor­de: “Onze vrouwen weten dat ze ons rond deze periode vijf weken moeten missen”

“Weet je nog toen we die man de ochtend na de cross op het toilet aantroffen? Of herinner je je nog de memorabele stormeditie van 1998? Wat was me dat?” Daniel (76), Eric (66), Jerry (71), Freddy (73) en Ronny (63) beginnen meteen verhalen op te rakelen als we hen samenbrengen in de kantine naast de weide van de Pyfferoens in Ruddervoorde. De vijf senioren hebben samen dan ook al bijna 40 jaar ervaring met het opzetten van het parcours van de Superprestige. Zonder hen geen cross op Baliebrugge. Het verhaal van de stille krachten achter hét jaarlijkse volksfeest in West-Vlaanderen.

29 oktober