Hond wekt man in brandende woning door te blaffen: “Toen ze daarna niet meer naar buiten durfde, liep ik terug het huis in om haar te redden”

Oostkamp RESTOTIP. Il Faro in Oostkamp: “Een Italiaans restaurant zoals het hoort te zijn”

Na het verdwijnen van Michelangelo zat Oostkamp een tiental jaar zonder Italiaans restaurant. Pino Quaranta en z’n vrouw Maria Guglielmi brachten daar echter verandering in en kwamen zich met hun zaak Il Faro vestigen in de Stationsstraat. Wie er over de vloer komt, wordt even volledig ondergedompeld in de Siciliaanse sfeer. Met enkele traditionele streekgerechten op de kaart en een bijpassend streepje Italiaanse muziek. En ook aan pizza’s is er in Il Faro geen gebrek.

25 maart