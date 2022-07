Hardleerse dealer krijgt 4 jaar cel voor drugslabo en verkoop van kilo's cannabis: "Ik had geld nodig om de kamers van mijn kinderen in te richten”

De politie observeerde de toenmalige woning van Jens C. in Lichtervelde tijdens het voorjaar van 2020. Buurtbewoners hadden immers meermaals geklaagd over een cannabisgeur en geluidsoverlast. Op 12 april dat jaar zagen speurders een drugsdeal plaatsvinden. C. werd prompt in de boeien geslagen. Tijdens een huiszoeking troffen agenten een kleine kilo cannabis aan, ruim 4.000 euro en een soort boekhouding.

Speedproductie

C. gaf toe dat hij in twee jaar tijd 4 kilogram cannabis had verkocht via sms en Facebook Messenger. “Ik had geld nodig om de kamers van mijn kinderen in te richten”, verklaarde hij opvallend genoeg. Op 18 augustus 2020 kwam de man voorwaardelijk vrij, maar na z’n vrijlating begon hij gewoon opnieuw te verkopen. Drie maanden later belandde hij zo opnieuw in de gevangenis. “Ik zie dit niet als iets verkeerds”, klonk het ditmaal. Vijf maanden later kwam de dertiger opnieuw vrij onder voorwaarden. In oktober kreeg de politie echter info in handen dat de man alweer aan het dealen was. Wederom vloog hij achter de tralies, waar hij vandaag nog steeds zit.