Handmade-label voor meubelmaker Greet: “Tafels zelf produceren schenkt me zoveel voldoening”

Greet Bonduel startte vijf jaar geleden met haar eigen bedrijf. “Daarvoor werkte ik 16 jaar lang in de banksector, tot ik in april 2017 een ongeval had met de grasmaaier”, vertelt ze. “Ik was een paar weken aan mijn bed gekluisterd en begon de dingen in vraag te stellen. Hoe moest het nu verder? Wilde ik tot mijn pensioen blijven doen wat ik nu deed? Wat met mijn passie voor interieur? Was het geen tijd om mijn dromen te volgen?"