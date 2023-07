HUIZEN­JACHT. Vakantiewo­ning in de Westhoek: “Van 200.000 euro voor een knusse stek tot 2,5 miljoen euro voor 16 slaapka­mers”

Op zoek naar een nieuwe stek of gewoon nieuwsgierig naar wat de woningen tegenwoordig kosten in Vlaanderen? Wij gaan elke week op ronde in heel Vlaanderen met lokale vastgoedexperts. Deze week: een vakantiewoning in de Westhoek, een prachtige en rustige streek die toch heel wat toeristische troeven heeft. “Steeds meer mensen kiezen hier voor een vakantiehuis als investering, omdat de opbrengsten hoger liggen.” Ook interesse? Immomakelaars leggen uit waarop je moet letten.