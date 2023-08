Onderzoek naar moord op Milan (15) bijna afgerond: verdachte (21) blijft twee maanden langer in cel

Het onderzoek naar de moord op de Brugse tiener Milan Meert (15) zit in een afrondende fase. De 21-jarige verdachte die Milan om het leven bracht met een bajonet blijft ondertussen twee maanden langer in de cel, zo besliste de raadkamer dinsdagochtend. Hij had tevergeefs gevraagd om vrijgelaten te worden onder elektronisch toezicht.