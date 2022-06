Gebruikte West-Vlaamse gynaecoloog eigen sperma voor kunstmatige bevruchtingen?: “Er loopt een gerechtelijk onderzoek”

TorhoutEen gepensioneerde West-Vlaamse gynaecoloog heeft in de jaren 1980 mogelijk zijn eigen sperma gebruikt om kunstmatige bevruchtingen uit te voeren in het toenmalige Sint-Rembertziekenhuis in Torhout. Een donorkind ontdekte dat via DNA- en stamboomonderzoek, zo bevestigt de vzw Donorkinderen. Het parket van Kortrijk bevestigt intussen dat er een gerechtelijk onderzoek loopt.

In een uitzending van Terzake vertelt een man donderdagavond dat hij als tiener ontdekte dat z’n vermeende vader niet z’n biologische vader was. Z’n ouders raakten in de loop van de jaren 1980 moeilijk zwanger en deden daarom beroep op een spermadonor. Ze gaven bij de aanvraag enkel toestemming voor het gebruik van donorsperma van een ‘onbekende donor’. Alles lijkt er nu echter op te wijzen dat die donor dan toch niet zo onbekend was.

Lees ook Brugse arts voor de rechter na bevruchting met 'verkeerd' zaad

Halfbroer

Het donorkind gaat in 2018 op onderzoek uit en klopt aan bij Steph Raeymaekers, voorzitter van de vzw Donorkinderen. “Wij raden donorkinderen die met vragen zitten al sinds 2017 aan om te werken met internationale databanken", vertelt zij. “Dat was bij deze jongen niet anders.” Op aanraden van de vzw registreert de man zich in een DNA-databank en begint hij met stamboomonderzoek. Een stamboom opzetten rond de arts van zijn moeder, was het idee. Uiteindelijk slaagt hij erin een match te vinden met een verre nicht. Begin 2019 volgt nog een tweede match met een halfbroer. Die weigert echter verder mee te werken.

Twee jaar geleden weet het donorkind enkele verwanten van de gynaecoloog te overtuigen om DNA af te staan. Een vergelijkende analyse bevestigt de vermoedens van de man, maar uitsluitsel heeft hij op dat moment nog niet. Daarvoor heeft hij DNA nodig van de arts in kwestie. Alleen zou die pertinent elke medewerking weigeren.

Quote Ethisch is het op geen enkele manier aanvaard­baar dat een gynaeco­loog spermado­nor zou zijn geweest voor zijn patiënte zonder vooraf­gaand overleg en toestem­ming van de wensouders AZ Delta

Geen regelgeving

De man contacteert het huidige AZ Delta in Torhout. Waar het vroegere Sint-Rembertziekenhuis hem aanraadde juridische stappen te ondernemen, luistert de huidige medisch directeur wél naar z'n verhaal. De genetisch consulent van het ziekenhuis bevestigde intussen dat de afgenomen DNA-stalen naar grote waarschijnlijkheid een gemeenschappelijke voorvader hebben “Ethisch is het op geen enkele manier aanvaardbaar dat een gynaecoloog spermadonor zou zijn geweest voor zijn patiënte zonder voorafgaand overleg en toestemming van de wensouders”, klinkt het bij het ziekenhuis. “Ook al was er in dat tijdskader geen regelgeving voor vruchtbaarheidsbehandelingen, toch moeten wensouders erop kunnen vertrouwen dat de gynaecoloog, bij wie ze in behandeling zijn, hen correcte informatie geeft over een behandeling en over het gebruik van donorsperma.”

Pensioen

Het AZ Delta wil naar eigen zeggen haar verantwoordelijkheid nemen. “De feiten dateren van halfweg de jaren 1980 en gebeurden in het Sint-Rembertziekenhuis in Torhout, dat in 2018 door AZ Delta overgenomen werd. Hoewel de betrokken gynaecoloog dus nooit voor AZ Delta heeft gewerkt - hij stopte zijn activiteit eind 2016 - wil het ziekenhuis toch zijn verantwoordelijkheid opnemen. De directie heeft al meerdere gesprekken gehad met het donorkind en de voorzitster van de vzw Donorkinderen met als bedoeling om hun noden voor ondersteuning in te schatten. AZ Delta bood ook psychologische ondersteuning aan het donorkind aan en zal zijn volledige medewerking verlenen bij een eventueel gerechtelijk onderzoek.”

Gerechtelijk onderzoek

Het parket van Kortrijk bevestigt intussen dat er een gerechtelijk onderzoek loopt tegen de gynaecoloog, maar onthoudt zich verder van alle commentaar. Het AZ Delta opende intussen een meldpunt voor donorkinderen en ouders die met vragen zitten over de zorg in het voormalige Sint-Rembertziekenhuis. “We begrijpen zeer goed dat dit nieuws veel vragen kan oproepen, zowel bij de donorkinderen als bij ouders die in behandeling zijn geweest bij de betrokken gynaecoloog en bij wie een kunstmatige inseminatie met donorsperma heeft plaatsgevonden. Wie met vragen zit, kan terecht bij integriteit@azdelta.be. Deze mailbox wordt beheerd door een onafhankelijke auditor. Het is ook mogelijk om te bellen op het nummer van de ombudsdienst: 051/23.62.46. Dat is vanavond uitzonderlijk te bereiken van 20.30 tot 22 uur.”

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.