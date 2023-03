Frituren in Torhout groeperen zich in protest tegen mogelijke komst van McDonald’s: “Iedereen zou de impact ondervinden”

Het restaurant zou voorzien zijn van een zitgedeelte plus een McDrive voor afhaal. De aangrenzende panden werden per brief verwittigd. Er is immers zonet een openbaar onderzoek gestart over de aanvraag tot omgevingsvergunning. “Wij denken dat iedere frituur binnen Torhout hier een impact van zou ondervinden. Als de stad Torhout dit zou goedkeuren, is dit toch echt broodroof voor alle frituren de stad", klinkt het bij Frituur Engels Hof langs de Noordlaan. Torhout kent best wel wat frituren en bovendien ook heel wat friethuizen in de buurt van de geplande vestiging.