Fietser (78) in levensgevaar na zware crash in Torhout tijdens tochtje met echtgenote

West-Vlaanderen Lokaal onderne­mers­plat­form gaat in tegen visie van Voka en belangenor­ga­ni­sa­ties: “Wij zijn de bedrijven waar Ventilus komt”

Met een open brief riepen VOKA en twintig verschillende belangenorganisaties uit het bedrijfsleven de Vlaamse regering op om snel voor een bovengrondse lijn te kiezen in het Ventilusdossier. Daar gaan 80 lokale West-Vlaamse ondernemers, die zich eerder verenigden in een ondernemersplatform, nu lijnrecht tegen in met een eigen open brief.

9 juni