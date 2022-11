Elf jaar geleden bijna vermoord bij gruwelijke raid op Torhouts café, nu wenst Karim (48) de dader succes: “Het zit niet meer in me om haat te voelen”

Torhout“Ja, ik kon binnenstormen en hem uitschelden voor klootzak en roepen dat hij nooit mag vrijkomen. Maar het zit niet meer in me om haat te voelen. De wrok en boosheid liggen achter mij. Evident was dat zeker niet, want jarenlang ben ik door de hel gegaan.” Elf jaar nadat Karim M’Hedhebi (48) werd neergestoken bij een dodelijke raid in Torhout, heeft hij voor het eerst één van de daders in de ogen gekeken.