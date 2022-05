Eindelijk volwaardig fuifreglement in Torhout: “We vragen om bij elke fuif gratis kraantjeswater te voorzien”

“Dat kader hadden we tot nu toe niet”, zegt schepen van Jeugd Lieselotte Denolf (CD&V). “Het fuifreglement is vooral een bundeling van bestaande maatregelen en bevat alle nodige informatie voor fuiven in het algemeen. Meer specifieke bepalingen rond fuiven in De Mast worden opgenomen in het reglement van De Mast.” Er staan onder meer beperkingen rond vuurwerk en buitenlichten in en het verplicht schenken van dranken in bij voorkeur herbruikbare bekers. Verder staat er een voorstel in rond het aantal securitymensen, vrije nooduitgangen en vluchtroutes en brandpreventie. Er wordt ook gevraagd om gratis (kraantjes)water te voorzien. "Wie fuiven organiseert, draagt een grote verantwoordelijkheid”, aldus Denolf. “Met dit fuifreglement willen we organisatoren ondersteunen om de fuiven op een gestructureerde en degelijke manier voor te bereiden. Zo zijn de meestal jonge organisatoren op diverse gebieden goed voorbereid en ook verzekeringsgewijs ingedekt.”