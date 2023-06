Eerste repetities voor musical ‘Marie-Antoinette’ in kasteel van Wijnendale gestart

Tieners kunnen studeren in JOC De Lichting tijdens ‘Chillkot-edi­tie’

Door de grote opkomst voor het bekende ‘BLOK in De Schouw’ voor studenten van de universiteit, hogeschool en latere jaren van het middelbaar is er nu ook ‘De Chillkot-editie’ voor jonge tieners in JOC De Lichting.