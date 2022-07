E403 urenlang afgesloten na dodelijk ongeval met wagen

Oostkamp Opvallende wegwijzers op straat moeten inwoners stimuleren om 10.000 stappen per dag te zetten

Oostkamp wil haar inwoners aanzetten om dagelijks minstens 10.000 stappen te zetten. Verspreid over de gemeente werden daarom opvallende, groene wegwijzerborden opgehangen. De borden tonen de afstanden naar locaties in de buurt, die makkelijk te voet of per fiets te bereiken zijn.

27 juli