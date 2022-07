Dronkenman steelt aan ziekenhuis elektrische fiets van... andere dronkenman

Torhout/ZedelgemHet lijkt op een slapstickverhaal, maar het speelde zich afgelopen weekend wel degelijk af aan het AZ Delta in Torhout. In het holst van de nacht werd de elektrische fiets van een dronkenman er gestolen door... een andere dronkenman die verzorging nodig had.

De politie Kouter rukte zaterdagnacht rond 4.30 uur uit naar het kruispunt van de Oostendebaan en Diksmuidebaan in Torhout. Een 23-jarige Torhoutenaar zat er op de grond langs de baan. Hij verklaarde dat hij te voet op weg was naar Brugge. De twintiger bleek overduidelijk onder invloed van alcohol te zijn. De politie stelde daarom voor om hem naar huis te brengen. Omdat de man ook gewond was aan z'n pols, werd hij echter eerst naar het AZ Delta gebracht voor verzorging.

Ongewone interesse

Hij werd er afgezet aan de spoedafdeling. De patrouille vertrok, maar mocht snel weer terugkeren. Een half uur eerder was een 31-jarige Torhoutenaar binnengestapt op de spoedafdeling. Hij was aangereden op z'n elektrische fiets door een voertuig, waarvan de bestuurder vluchtmisdrijf had gepleegd. Z’n elektrische fiets had hij buiten aan de spoed gestald, maar de tweewieler bleek plots verdwenen.

De agenten vermoedden al snel dat hun vorige opdracht er voor iets tussen zat. De 23-jarige man had immers ongewone interesse getoond voor de fiets. Ze besloten te patrouilleren en merkten de Torhoutenaar op langs de Torhoutsesteenweg in Zedelgem. Hij reed rond op... de elektrische fiets. De man legde een positieve ademtest af. Zijn slachtoffer kreeg z’n fiets niet terug, want ook hij bleek te hebben gedronken. Na zes uur mocht hij z’n tweewieler opnieuw gaan ophalen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.