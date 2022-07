Dronken man en vrouw vallen op straat en worden opgesloten in cel

Een eerste incident speelde zich omstreeks 12.30 uur af in de Oostendestraat. Een 33-jarige Torhoutenaar was er ten val gekomen, terwijl hij aan het wandelen was. De man bleek dronken te zijn. Hij werd bestuurlijk aangehouden en opgesloten in de cel om te ontnuchteren. Een 43-jarige vrouw uit Torhout was enige tijd later hetzelfde lot beschoren. Zij kwam rond 15 uur ten val met haar fiets in de Maria Van Bourgondiëlaan. De dame raakte niet gewond, maar legde wel een positieve ademtest af.