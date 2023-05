Discotheek Place2Party pakt uit met drie eendagsfestivals tijdens zomer

Zedelgem geeft negatief advies voor Ventilus-tra­ject: “Enige positieve is ondergrond­se traject”

De gemeente Zedelgem geeft een negatief advies aan de Vlaamse overheid over het vastgelegde hoogspanningstraject Ventilus. “Het is gewoon onmogelijk om een grondig gemotiveerd advies te geven, omdat het dossier zeer complex is en omdat de tijdspanne bijzonder kort was. Zo moesten er 4.066 pagina’s verwerkt worden in 33 kalenderdagen.”