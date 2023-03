Dieven stelen voor duizenden euro’s aan brandweermateriaal: “Die spullen kunnen van levensbelang zijn”

Leerlingen freinet­school Klimop spelen Fata Morgana-spel voor bewuster waterver­bruik

De leerlingen van freinetschool Klimop in Oostkamp vierden woensdag feest. Een plantaardig feest, want tijdens de Wereldwaterdag stond alles in het teken van het klimaat en een bewuster waterverbruik. De kinderen speelden in dat kader een Fata Morgana-spel en maakten gezonde hapjes.