Dieven druipen zonder buit af bij woninginbraak

Oostkamp Schepenwis­sel bij start nieuw jaar: Toben Braecke­velt (29) neemt fakkel over van Geert Pyfferoen (63)

Het nieuwe jaar begint in Oostkamp met een wissel in het schepencollege. Geert Pyfferoen (63) zwaait af en geeft z'n functie door aan Toben Braeckevelt (29). Hij is de huidige fractieleider van CD&V in de gemeenteraad.

23 december