“Die eerste keer Metallica... De burgemeester was in paniek”: 15 straffe anekdotes uit nieuw boek ‘Rock Torhout’

Torhout172 artiesten, 244 concerten en in totaal 1 miljoen bezoekers: zo groot was Rock Torhout in 22 edities tussen 1977 en 1998. Belpop-gezicht Jan Delvaux maakte in opdracht van de stad een boek over de roemruchte geschiedenis van het festival. “En da’s wel straf, want ik ben zelf van Werchter afkomstig", grinnikt de auteur. Wij haalden 15 anekdotes uit het boek, met smaak verteld door onder andere ‘Mister Rock Torhout’ Noël Steen en toenmalig ‘snotneus’ Sean Dhondt.