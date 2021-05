Dertiger zit te masturberen op pechstrook van E403: "Ik had erectiestoornissen en moest er iets aan doen”

Een ploeg van de federale wegpolitie zag op 1 augustus vorig jaar een wagen stilstaan op de pechstrook van de E403 in Torhout. Groot was hun verbazing toen ze overgingen tot een controle van het voertuig. De bestuurder zat immers te masturberen achter z'n stuur. “De man verklaarde dat hij last had van plotse erectiestoornissen door een combinatie van Hiv-remmers die hij nam en antidepressiva", vertelde procureur Mike Vanneste. “Hij had naar eigen zeggen de drang om er iets aan te doen.”