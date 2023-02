De Mast wordt wisselparking voor geregeld leerlingenvervoer

Doordat deze bussen vertrekken vanop verschillende locaties, leerlingen meenemen uit verschillende scholen en daarna wegrijden naar alle windrichtingen hebben ze in Torhout heel veel schoolbussen die de verkeersveiligheid in het gedrang brengen. Samen met de schooldirecties van de betrokken scholen werd gezocht naar een veilige oplossing. De leerlingen worden met één of twee bussen opgehaald op de drie locaties (Torretjes, Tordale en Groenhove) van de scholen, daarna worden ze naar randparking De Mast gebracht waar ze verdeeld worden over negen bussen die van daaruit dan vertrekken naar alle richtingen. Het wisselen zal plaatsvinden op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 15.30 en 16.30 uur en op woensdag van 11.30 tot 12.30 uur. De leerlingen wisselen van bus in het deel van de parking dat niet toegankelijk is voor doorgaand verkeer.