De held van de dag: voorbijganger redt 89-jarige vrouw uit brandende woning naast autogarage

TorhoutAutogarage Rondelez in de Steenstraat in Torhout is zondagnacht volledig uitbrand. Ook is het aanpalende huis onbewoonbaar. Het was een passant die de 89-jarige bewoonster uit haar woning kon redden.