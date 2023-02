“De grootste fout is dat ze überhaupt vertrokken zijn”: instructeur voor rechter na fatale duik Kurt (53) en Nathalie (36)

Kortemark Begin maart start heraanleg Lichtervel­de­straat: “Hinder beperken door in zones te werken”

De nutsmaatschappijen starten volgende maand met het vernieuwen van de ondergrondse netten in de Lichterveldestraat in Kortemark. De gemeente zal de bovengrondse elektriciteits- en kabeldistributieleidingen eveneens ondergronds brengen. Dat is de eerste fase in de heraanleg die alles samen 220 werkdagen of 44 weken zal duren. Zo probeert de gemeente de hinder te beperken.