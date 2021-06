Dave (44) ruilt carrière bij wegpolitie in voor leven als priester: “Ik wil er zijn voor de mensen”

Mandelstreek Een avondje uit? Deze zomerbars verdienen een bezoekje

25 juni De zomer is in het land en het einde van de corona-ellende lijkt in zicht. Zin in een cocktail of een glas picon, al dan niet aan een zwembad, met een streepje muziek erbij? Wij zochten voor jou uit in welke zomerbars je de mooiste zomeravonden kan beleven. Onze tip? Probeer ze gewoon allemaal.