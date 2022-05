Conner Rousseau grijpt in bij Vooruit Torhout: hij neemt tijdelijk bevoegdheden over van plaatselijk partijbestuur

Izegem Izegem decor voor West-Vlaam­se Senioren­sport­dag: “Van geocaching tot kastelen­wan­de­ling”

Izegem is op donderdag 19 mei het decor voor de West-Vlaamse Seniorensportdag. Het evenement kan voor het eerst in drie jaar weer plaatsvinden, nadat corona eerder roet in het eten gooide.

26 april